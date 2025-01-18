В тот же день журнал The American Conservative сообщил, что конфликт Украины и России мог закончиться в 2022 году, но США помешали переговорам и остановили их для продолжения боевых действий. Кроме того, сербское издание «Печат» 13 января сообщило, что украинский конфликт можно было завершить за несколько месяцев, если бы не вмешались США.