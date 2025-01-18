«[Избранный президент США Дональд] Трамп сможет закончить конфликт очень быстро, если он просто перестанет помогать Украине, скажет: “Больше вы не получите денег, с этим покончено”. Как только это произойдет, [Украина] станет разрушаться изнутри, и тогда будут возможны переговоры с Россией», — сказал он на YouTube-канале Dialogue Works.
Джонсон также добавил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому (срок полномочий истек 20 мая 2024 года) стоит понять, что Трамп «не будет ему другом», который станет поддерживать его «аферы и жадность».
Ранее, 14 января, координатор по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что действующий президент США Джо Байден пытался убедить Трампа продолжить поддержку Украины. Он отметил, что это позволило бы Киеву вести переговоры с Россией с «позиции силы».
В тот же день журнал The American Conservative сообщил, что конфликт Украины и России мог закончиться в 2022 году, но США помешали переговорам и остановили их для продолжения боевых действий. Кроме того, сербское издание «Печат» 13 января сообщило, что украинский конфликт можно было завершить за несколько месяцев, если бы не вмешались США.
До этого, 12 января, советник Трампа по нацбезопасности Майкл Уолтц указал, что избранный американский лидер придерживается мнения, что урегулировать конфликт на Украине без переговоров с РФ невозможно. Уолтц добавил, что будущая администрация США хотела бы добиться прекращения огня «в любую минуту или день».
Сам Трамп, в свою очередь, 10 января подчеркнул необходимость «покончить» с украинским конфликтом. Он добавил, что готовится к встрече с президентом России Владимиром Путиным после своей инаугурации, запланированной на 20 января.
13 декабря 2024 года команда избранного американского президента сообщила, что ведет с действующей администрацией в Белом доме и украинскими чиновниками переговоры об урегулировании конфликта. Кроме того, спецпосланник Трампа по Украине Кит Келлог в тот же день допустил, что кризис на Украине может закончиться в ближайшие месяцы.
Путин, в свою очередь, в сентябре подчеркивал, что российская сторона никогда не отказывалась от переговоров по Украине, но не на основе «эфемерных требований», а на базе согласованных в Стамбуле параметров.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.