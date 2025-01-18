В России ночью уничтожили 46 украинских БПЛА. Военная операция, день 1060-й

«По мере освобождения территорий происходит разминирование, затем заходят специалисты, которые оценивают ущерб, который понесли наши аграрии. После этого мы будем планировать, какими инструментами возместить их потери. На сегодня можно подтвердить ущерб в 110 млрд рублей, эта цифра будет расти», — добавил врио заместителя губернатора.