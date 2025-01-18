В России ночью уничтожили 46 украинских БПЛА. Военная операция, день 1060-й

08:25 Водоснабжение пропало в ряде районов Киева после взрывов, сообщило украинское издание «Общественное».
08:22 Более 110 млрд рублей, по предварительным оценкам, составила сумма ущерба, причиненного агропромышленному комплексу Курской области в результате атак ВСУ, сообщил ТАСС врио замглавы региона Сергей Стародубцев.
«По мере освобождения территорий происходит разминирование, затем заходят специалисты, которые оценивают ущерб, который понесли наши аграрии. После этого мы будем планировать, какими инструментами возместить их потери. На сегодня можно подтвердить ущерб в 110 млрд рублей, эта цифра будет расти», — добавил врио заместителя губернатора.
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08:16 Несколько взрывов прогремели в Киеве. Мэр Виталий Кличко сообщил о работе системы ПВО в городе.
08:13 На одном из предприятий Тульской области загорелась емкость ГСМ, на место ЧП прибыли пожарные расчеты. Открытое горение ликвидировали, никто не пострадал, сообщил губернатор Дмитрий Миляев.
08:09 ⚡️ Дежурные средства ПВО обнаружили и уничтожили 46 украинских беспилотников прошедшей ночью, сообщили в Минобороны. Больше всего — 18 аппаратов — ликвидировали в Брянской области, 11 — в Курской, семь — в Калужской, пять в Тульской, три в Белгородской и два в Воронежской областях.
08:00 Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня 1060-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.