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В России ночью уничтожили 46 украинских БПЛА. Военная операция, день 1060-й

Над российскими регионами в ночь на 18 января уничтожили 46 украинских беспилотников. По данным Минобороны, БПЛА ВСУ сбили в Брянской, Курской, Калужской, Тульской, Белгородской и Воронежской областях. Также об атаке сообщили власти Смоленской области. После удара БПЛА загорелась нефтебаза в Тульской области, открытое горение уже ликвидировали, сообщил губернатор Дмитрий Миляев. В Киеве произошло несколько взрывов, мэр Виталий Кличко сообщил о работе системы ПВО. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Источник: Газета.Ру

08:25 Водоснабжение пропало в ряде районов Киева после взрывов, сообщило украинское издание «Общественное».

08:22 Более 110 млрд рублей, по предварительным оценкам, составила сумма ущерба, причиненного агропромышленному комплексу Курской области в результате атак ВСУ, сообщил ТАСС врио замглавы региона Сергей Стародубцев.

«По мере освобождения территорий происходит разминирование, затем заходят специалисты, которые оценивают ущерб, который понесли наши аграрии. После этого мы будем планировать, какими инструментами возместить их потери. На сегодня можно подтвердить ущерб в 110 млрд рублей, эта цифра будет расти», — добавил врио заместителя губернатора.

08:20.

08:16 Несколько взрывов прогремели в Киеве. Мэр Виталий Кличко сообщил о работе системы ПВО в городе.

08:13 На одном из предприятий Тульской области загорелась емкость ГСМ, на место ЧП прибыли пожарные расчеты. Открытое горение ликвидировали, никто не пострадал, сообщил губернатор Дмитрий Миляев.

08:09 ⚡️ Дежурные средства ПВО обнаружили и уничтожили 46 украинских беспилотников прошедшей ночью, сообщили в Минобороны. Больше всего — 18 аппаратов — ликвидировали в Брянской области, 11 — в Курской, семь — в Калужской, пять в Тульской, три в Белгородской и два в Воронежской областях.

08:00 Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня 1060-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.