WP: тысячи людей застигнуты врасплох из-за смены места инаугурации Трампа

Издание сообщает, что после объявления о переносе места люди начали обсуждать в сети вопрос о том, стоит ли отказываться от поездок в Вашингтон или извлечь максимум пользы из мероприятия, которое теперь больше рассчитано на телевизионную аудиторию. Некоторые говорили, что планируют использовать свои ныне недействительные билеты на инаугурацию для рукоделия. Другие предлагали встречи в вестибюлях отелей и в близлежащих барах с большими экранами для просмотра церемонии.