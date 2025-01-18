WP: тысячи людей застигнуты врасплох из-за смены места инаугурации Трампа

Ранее Трамп подтвердил, что распорядился перенести инаугурацию в помещение из-за холодов, основная часть мероприятия пройдет в ротонде Капитолия. Согласно открытым источникам, 20 января в Вашингтоне ожидается примерно от минус двух до минус семи градусов Цельсия, в вечерние часы ожидается до минус 12.
«Сотрудники правоохранительных органов созвали экстренные заседания. Члены конгресса узнали об изменениях из СМИ, а затем ответили на сотни звонков от растерянных избирателей, у которых были билеты на празднества», — пишет издание.
Отмечается, что рабочие внутри ротонды Капитолия, где Трамп примет присягу, быстро приступили к сборке новой трибуны. А тысячи людей со всей страны, которые купили билеты на самолет и забронировали отели в Вашингтоне, пересмотрели свои планы поездки в столицу.
Издание сообщает, что после объявления о переносе места люди начали обсуждать в сети вопрос о том, стоит ли отказываться от поездок в Вашингтон или извлечь максимум пользы из мероприятия, которое теперь больше рассчитано на телевизионную аудиторию. Некоторые говорили, что планируют использовать свои ныне недействительные билеты на инаугурацию для рукоделия. Другие предлагали встречи в вестибюлях отелей и в близлежащих барах с большими экранами для просмотра церемонии.