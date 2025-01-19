Генпрокуратура РФ расформировала прокуратуру города Иркутска

Под действие распоряжения генпрокурора попали также городские прокуратуры Астрахани, Барнаула, Брянска, Владивостока, Калининграда, Кирова, Курска, Кемерово, Саратова, Оренбурга, Томска, Тольятти, Тулы, Новокузнецка, Чебаркуля, Тюмени, Ярославля и Хабаровска. Работа по оптимизации велась почти год.
В Иркутске сокращению подлежат 15 сотрудников. В целом по России — 327 человек. Что с ними будет — пока неизвестно.
Надзор за соблюдением законодательства и прочие обязанности в Иркутске будет исполнять прокуратура Иркутской области.