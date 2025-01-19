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Генпрокуратура РФ расформировала прокуратуру города Иркутска

Прокуратуру города Иркутска и ещё 18 городских прокуратур по России расформировали с 17 января. Об этом сообщает ИА «ИрСити».

Источник: РИА "Новости"

Под действие распоряжения генпрокурора попали также городские прокуратуры Астрахани, Барнаула, Брянска, Владивостока, Калининграда, Кирова, Курска, Кемерово, Саратова, Оренбурга, Томска, Тольятти, Тулы, Новокузнецка, Чебаркуля, Тюмени, Ярославля и Хабаровска. Работа по оптимизации велась почти год.

В Иркутске сокращению подлежат 15 сотрудников. В целом по России — 327 человек. Что с ними будет — пока неизвестно.

Надзор за соблюдением законодательства и прочие обязанности в Иркутске будет исполнять прокуратура Иркутской области.

Прокуратура