Юрий Слюсарь заявил, что Ростов становится столицей южного макрорегиона

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь заявил о том, что донская столица объединит не только южные регионы и Северный Кавказ, но и Новороссию. И станет таким образом столицей не просто округа, а южного макрорегиона. Об этом зашла речь при общении с представителями дипломатического корпуса.
— Мы хотим претендовать не просто на то, чтобы быть столицей округа, а вообще южной столицей России, — заявил Юрий Борисович. — Макрорегион — самый мощный, густонаселенный, перспективный, насыщенный в стране, плюс его транзитные возможности.
По словам главы региона, стать столицей южного макрорегиона — большая стратегическая задача, и Ростов сейчас в начале этого пути. Он подчеркнул, что донской регион готов сотрудничать с предприятиями, представителями бизнеса республик. Сделать акцент предлагает на экономическом развитии и никому не уступать пальмы первенства.