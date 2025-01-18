Эксперты: Текслер отлично подготовился к реализации нацпроектов

Работу, проделанную губернатором при подготовке к докладу, высоко оценил Евгений Савченко, член региональной Общественной палаты. По его мнению, выступление вышло очень объёмным и содержательным, потому что Алексей Текслер и возглавляемый им совет уделили много времени сбору материала, анализу проведённых мероприятий и оценке ресурсов, которыми располагают регионы. Качественно подготовленный материал в дальнейшем выступит как база, основа для работы, которой займутся главы субъектов РФ. Эксперт отмечает, что в конце конференции президент поблагодарил всех, включая Алексея Текслера, за проделанную работу, что говорит о высоком уровне доверия к главе Челябинской области.