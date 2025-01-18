Эксперты: Текслер отлично подготовился к реализации нацпроектов

На днях президент провёл совещание с членами правительства России. Одним из участников конференции стал губернатор Челябинской области Алексей Текслер, по совместительству занимающий пост председателя комиссии Государственного совета РФ по направлению «Экономика и финансы».
Главной темой его выступления стала подготовка к реализации новых двадцати национальных проектов, посвящённых поддержке семей, молодёжи, старшего поколения, созданию инфраструктуры для жизни, развитию экономики и многим другим вопросам. Своим мнением касательно будущего России и участия главы региона в подготовке столь важных для всей страны инициатив поделились члены «Экспертного клуба Челябинской области».
Работу, проделанную губернатором при подготовке к докладу, высоко оценил Евгений Савченко, член региональной Общественной палаты. По его мнению, выступление вышло очень объёмным и содержательным, потому что Алексей Текслер и возглавляемый им совет уделили много времени сбору материала, анализу проведённых мероприятий и оценке ресурсов, которыми располагают регионы. Качественно подготовленный материал в дальнейшем выступит как база, основа для работы, которой займутся главы субъектов РФ. Эксперт отмечает, что в конце конференции президент поблагодарил всех, включая Алексея Текслера, за проделанную работу, что говорит о высоком уровне доверия к главе Челябинской области.
На важную мысль, промелькнувшую в выступлении губернатора, обратил внимание Павел Большаков, журналист и писатель, член Союза Российских писателей. Новые национальные проекты будут реализовываться в первую очередь для людей, и власти намерены корректировать их исполнение в соответствии с запросами граждан. То есть, они рассчитывают на получение обратной связи. Ориентация на мнение людей — вот от чего зависит успех реализации проектов. Эту мысль на конференции продвигали сразу двое — и Алексей Текслер, и глава государства.
По мнению эксперта, чтобы улучшить жизнь людей, необходимо больше социальных программ. Остаются острыми многие вопросы, такие как доступ к качественному медицинскому обслуживанию, реконструкция систем ЖКХ, высокие цены на услуги, ремонт дорог и путепроводов. Солидарны с этим и нынешние власти, готовые слушать население, продвигать важные для народа инициативы и решать существующие проблемы. Тут можно вспомнить о многих налаженных каналах связи, которые позволяют гражданам общаться с управленцами — это и социальные сети, и горячие линии, и прямые эфиры с политиками.
Станислав Твердохлеб, директор АНО «Центр развития промышленных инноваций», выделяет роль национальных проектов как инструментов для улучшения жизни всех россиян. По мнению эксперта, раньше благосостояние регионов в значительной степени зависело от «качества» губернатора. Теперь, с реализацией программ федерального значения, границы субъектов несколько стёрлись.
Нацпроекты доказали свою эффективность, считает эксперт. В рамках их реализации во многих регионах реконструировали трассы, проложили новые дороги, построили больше школ, детсадов. По мнению эксперта, можно рассчитывать на то, что новые национальные проекты также продолжал повышать качество жизни граждан. Главное — чтобы каждая семья могла спокойно планировать будущее и не беспокоиться о том, что дети не получат качественное образование или останутся в будущем без работы.