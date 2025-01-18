Юн Сок Ёль решил участвовать в заседаниях Конституционного суда

«Президент считает прискорбным, что под стражей оказались министр, командующие и другие высшие офицеры, генеральный комиссар полиции из-за того, что они выполняли задачи по сохранению порядка и введению военного положения по приказу президента», — рассказал адвокат. Помимо разбирательства об импичменте в Конституционном суде, из-за событий военного положения были заведены уголовные дела по статьям о мятеже и превышении должностных полномочий.