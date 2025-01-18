СЕУЛ, 18 января. /ТАСС/. Президент Республики Корея Юн Сок Ёль решил участвовать в заседаниях Конституционного суда и других процессах по совету своих адвокаты. Об этом заявил адвокат главы государства Юн Гап Гын.
«Президент считает прискорбным, что под стражей оказались министр, командующие и другие высшие офицеры, генеральный комиссар полиции из-за того, что они выполняли задачи по сохранению порядка и введению военного положения по приказу президента», — рассказал адвокат. Помимо разбирательства об импичменте в Конституционном суде, из-за событий военного положения были заведены уголовные дела по статьям о мятеже и превышении должностных полномочий.
По словам адвоката, Юн Сок Ёль решил, что «нужно восстановить [их и свое] имя, объяснив самостоятельно в суде [общей юрисдикции] и Конституционном суде, что военное положение было легитимным и мятежа не было».
Ранее агентство Yonhap сообщило, что президент Южной Кореи прибыл в Западный окружной суд Сеула на слушания о продлении его содержания под стражей.
До этого Юн Сок Ёль на заседания в Конституционном суде не являлся. Первые полноценные прения прошли без его участия.
15 января действующего президента Республики Корея впервые в истории страны арестовали. Южнокорейские законы позволяют уголовное преследование действующего главы государства по статьям о мятеже и государственной измене. Юн Сок Ёль из-за событий военного положения подозревается в организации восстания в качестве лидера заговорщиков. 14 декабря парламент объявил ему импичмент из-за событий военного положения, но вплоть до решения Конституционного суда его полномочия считаются приостановленными.