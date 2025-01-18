Минобороны Казахстана показало работу нового транспортного самолета А-400М

Представленный самолет позволяет решать быстрые и гибкие задачи, рассказал подполковник Руслан Шагалиев.
«Он имеет большую грузоподъемность и способность для переброски как десантным способом, так и посадочным способом большого количества личного состава. То есть, до 120 человек десанта, а также необходимой техники и вооружения для выполнения задач на любых территориях, таких как малая ограниченная площадка. Также особенность данного самолета в том, что ему нет необходимости в определенной площадке. Он может приземляться и взлетать с полос до 900 метров, как на грунтовом, так и на оборудованных площадках».
Самолет предназначен для выполнения парашютных прыжков десантно-штурмовыми войсками. теперь необходимо провести адаптацию существующих парашютных систем под данный самолет.
«К примеру, если взять самолет СИ-295, который был ранее на вооружении Вооруженных сил, мы провели такую адаптацию наших парашютных систем. Это как людских десантных парашютов, так и грузовых парашютных систем и успешно по сей день эксплуатируем, то есть применяем десантирование как людей, так и грузов».
Мы в силах произвести адаптацию, приспособление наших парашютных систем самолету А 400 и в дальнейшем эксплуатировать его. Как для десантирования личного состава, так и для выброски грузов разных необходимостей, отметили в Минобороны Казахстана. Также производить десантирование техники.
Адаптация уже началась, недавно в Талдыкоргане произвели швартовку десантной техники Арлан к данному самолету и провели апробацию. То есть техника позволяет ее десантирование, швартовку данной техники посадочным и парашютным способами.
Новый военно-транспортный самолет Вооруженные силы Казахстана получили в декабре из Испании. Грузоподъемность самолета составляет 37 тонн, максимальная скорость — 802 км/ч, высота полета — 12 200 метров.
Практическая дальность полета составляет почти 8 тысяч километров, что очень полезно в условиях большой протяженности территории Казахстана, говорят эксперты.
К слову, Казахстан станет девятой страной, где будет эксплуатироваться данный тип самолетов.