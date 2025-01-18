Минобороны Казахстана показало работу нового транспортного самолета А-400М

«Он имеет большую грузоподъемность и способность для переброски как десантным способом, так и посадочным способом большого количества личного состава. То есть, до 120 человек десанта, а также необходимой техники и вооружения для выполнения задач на любых территориях, таких как малая ограниченная площадка. Также особенность данного самолета в том, что ему нет необходимости в определенной площадке. Он может приземляться и взлетать с полос до 900 метров, как на грунтовом, так и на оборудованных площадках».