Лукашенко помиловал 23 осужденных за экстремистские преступления

«Среди помилованных: три женщины и 20 мужчин, 13 человек старше 50 лет, 14 имеют хронические заболевания, у 12 есть дети, в том числе один — многодетный отец».
Отмечается, что все они написали прошения о помиловании, признали свою вину и раскаялись.
Министерство внутренних дел республики, как и ранее, будет контролировать жизнь помилованных граждан и их поведение.
Это помилование стало первым в новом году, в 2024-м белорусские власти шесть раз по гуманитарным соображениям отпускали на свободу граждан республики, которые были осуждены за экстремизм.
Первое освобождение состоялось в марте 2024 года, когда на волю вышли 15 человек из так называемого списка Юрия Воскресенского. В дальнейшем выпустили еще несколько партий заключенных — также по гуманитарным соображениям.