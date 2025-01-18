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Лукашенко помиловал 23 осужденных за экстремистские преступления

МИНСК, 18 янв — Sputnik. Глава белорусского государства Александр Лукашенко принял решение о помиловании 23 человек, которые совершили преступления экстремистской направленности. Подписан соответствующий указ, сообщил Telegram-канал «Пул Первого».

Источник: Sputnik.by

«Среди помилованных: три женщины и 20 мужчин, 13 человек старше 50 лет, 14 имеют хронические заболевания, у 12 есть дети, в том числе один — многодетный отец».

говорится в сообщении.

Отмечается, что все они написали прошения о помиловании, признали свою вину и раскаялись.

Министерство внутренних дел республики, как и ранее, будет контролировать жизнь помилованных граждан и их поведение.

Это помилование стало первым в новом году, в 2024-м белорусские власти шесть раз по гуманитарным соображениям отпускали на свободу граждан республики, которые были осуждены за экстремизм.

Первое освобождение состоялось в марте 2024 года, когда на волю вышли 15 человек из так называемого списка Юрия Воскресенского. В дальнейшем выпустили еще несколько партий заключенных — также по гуманитарным соображениям.

Лукашенко Александр