Токаев поздравил Путина с 20-летием Договора о казахстанско-российской госгранице

«Глава государства поздравил президента России Владимира Путина с 20-летием Договора о казахстанско-российской государственной границе», — говорится в сообщении.
Касым-Жомарт Токаев направил поздравления президенту Российской Федерации Владимиру Путину по случаю 20-летия Договора о казахстанско-российской государственной границе, подписанного в Москве 18 января 2005 года.
«Этот исторический по своей значимости документ, основанный на общепризнанных нормах международного права, стал прочным фундаментом юридического оформления самой протяженной в мире сухопутной границы и олицетворением нашей нерушимой дружбы, добрососедства и союзничества», — говорится в телеграмме президента Казахстана.
Глава нашего государства выразил уверенность в том, что многогранное сотрудничество двух соседних стран будет и впредь развиваться и крепнуть.