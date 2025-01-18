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Токаев поздравил Путина с 20-летием Договора о казахстанско-российской госгранице

Астана. 18 января. КазТАГ — Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил президента России Владимира Путина с 20-летием Договора о казахстанско-российской государственной границе, сообщает пресс-служба Акорды.

«Глава государства поздравил президента России Владимира Путина с 20-летием Договора о казахстанско-российской государственной границе», — говорится в сообщении.

Касым-Жомарт Токаев направил поздравления президенту Российской Федерации Владимиру Путину по случаю 20-летия Договора о казахстанско-российской государственной границе, подписанного в Москве 18 января 2005 года.

«Этот исторический по своей значимости документ, основанный на общепризнанных нормах международного права, стал прочным фундаментом юридического оформления самой протяженной в мире сухопутной границы и олицетворением нашей нерушимой дружбы, добрососедства и союзничества», — говорится в телеграмме президента Казахстана.

Глава нашего государства выразил уверенность в том, что многогранное сотрудничество двух соседних стран будет и впредь развиваться и крепнуть.

Путин Владимир