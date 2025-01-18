Токаев поздравил Путина с 20-летием Договора о казахстанско-российской госгранице

«Этот исторический по своей значимости документ, основанный на общепризнанных нормах международного права, стал прочным фундаментом юридического оформления самой протяженной в мире сухопутной границы и олицетворением нашей нерушимой дружбы, добрососедства и союзничества», — говорится в телеграмме президента Казахстана.