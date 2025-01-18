Катар назвал время начала прекращения огня в секторе Газа

Если первый этап соглашения будет реализован успешно, то на втором и третьем планируются возвращение оставшихся заложников, в том числе их тел (так как из сотни оставшихся в руках боевиков людей погибли, по разным данным, от трети до половины), восстановление сектора Газа и т. д.