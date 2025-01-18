Катар назвал время начала прекращения огня в секторе Газа

«По согласованию сторон соглашения и посредников, прекращение огня в секторе Газа начнется в 8:30 утра в воскресенье, 19 января, по местному времени в Газе», — указал он. Аль-Ансари добавил, что жителям следует «соблюдать меры предосторожности, проявлять максимальную осторожность и ждать указаний от официальных источников».
Прошедшей ночью израильское правительство одобрило сделку о прекращении огня. Первый этап продлится 42 дня, он включает в себя обмен 33 израильских заложников на несколько сотен палестинских заключенных, отвод израильских войск с позиций, увеличение поставок гуманитарной помощи в сектор Газа.
В списке возвращаемых заложников есть россиянин Александр Труфанов.
По словам премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, страна получила гарантии избранного президента США Дональда Трампа о праве вернуться к боевым действиям в случае нарушения соглашения.
Если первый этап соглашения будет реализован успешно, то на втором и третьем планируются возвращение оставшихся заложников, в том числе их тел (так как из сотни оставшихся в руках боевиков людей погибли, по разным данным, от трети до половины), восстановление сектора Газа