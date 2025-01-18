Александр Беглов обратился к петербуржцам в годовщину прорыва блокады Ленинграда

18 января 1943 года войска Ленинградского и Волховского фронтов в ходе операции «Искра» освободили Шлиссельбург и южное побережье Ладожского озера, восстановив сухопутную связь города с Большой землёй. Менее чем за три недели была построена Дорога Победы, по которой в осаждённый Ленинград начали доставлять продовольствие.