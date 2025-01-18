Александр Беглов обратился к петербуржцам в годовщину прорыва блокады Ленинграда

В эту субботу, 18 января, город-герой Ленинград отмечает 82-ю годовщину прорыва фашистской блокады — одну из важнейших дат в истории Великой Отечественной войны.
18 января 1943 года войска Ленинградского и Волховского фронтов в ходе операции «Искра» освободили Шлиссельбург и южное побережье Ладожского озера, восстановив сухопутную связь города с Большой землёй. Менее чем за три недели была построена Дорога Победы, по которой в осаждённый Ленинград начали доставлять продовольствие.
Прорыв блокады стал первой победой Ленинграда, укрепившей его силы и уверенность в окончательном разгроме врага. Это событие положило начало победному наступлению советских войск и стало переломным моментом в Великой Отечественной войне.
«Подвиг фронтовиков, моряков Балтийского флота и Ладожской флотилии, жителей и тружеников блокадного города, партизан и подпольщиков Ленинградской области навечно останется в памяти поколений».
В ознаменование 80-летия Великой Победы и в знак благодарности ветеранам Президент России объявил 2025 год Годом защитника Отечества.