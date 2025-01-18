Болтон: Трамп может посетить Пхеньян или пригласить Ким Чен Ына в Вашингтон

ТОКИО, 18 января. /ТАСС/. Дональд Трамп в ходе своего предстоящего президентского срока может лично посетить с визитом Пхеньян, либо же пригласить в Вашингтон лидера КНДР Ким Чен Ына. Такое мнение в интервью японскому общественному телевидению выразил бывший советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон.
«Трамп уже стал первым президентом США, встретившимся с лидером Северной Кореи, и единственное, что остается — это либо пригласить Ким Чен Ына в Белый дом, либо Трампу посетить Пхеньян. Я думаю, что одно из этих событий или даже оба вполне возможны в ходе второго президентского срока Трампа», — отметил он.
В то же время Болтон признал, что возможность заключения ядерной сделки между США и КНДР — «это совсем другой вопрос». «Трамп не согласился на требования Ким Чен Ына в прошлый раз, и я думаю, что это было сделано исходя из интересов США и наших союзников — Японии и Южной Кореи», — пояснил бывший советник Трампа по национальной безопасности.
Инаугурация Трампа состоится 20 января.
В июне 2018 года в Сингапуре состоялся первый в истории саммит США и КНДР, по его итогам был принят совместный документ. Пхеньян тогда взял на себя обязательства по денуклеаризации в обмен на гарантии безопасности со стороны Вашингтона. В феврале 2019 года в Ханое прошел второй саммит. Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын на нем после нескольких встреч, в том числе с глазу на глаз, не смогли прийти к договоренностям и не стали подписывать совместный документ. 30 июня 2019 года состоялась третья встреча Трампа и Ким Чен Ына, она прошла в демилитаризованной зоне на границе КНДР и Республики Корея. 5 октября 2019 года представители США и КНДР встретились в Швеции на рабочем уровне, но эти переговоры закончились безрезультатно.