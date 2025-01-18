Болтон заявил, что Трампа не волнует форма урегулирования по Украине

«Трамп хочет как можно быстрее после вступления в должность закончить войну, и его не сильно волнует, какой будет форма урегулирования. Он просто хочет её завершить, и для Украины это плохая новость», — отметил экс-советник по национальной безопасности.
Трамп ранее заявлял, что конфликт на Украине никогда бы не начался, если бы тогда он был президентом США вместо нынешнего главы Белого дома Джо Байдена. Он также подчеркивал, что в случае своего переизбрания намерен добиться урегулирования конфликта между Россией и Украиной всего за 24 часа. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова Трампа, назвал этот конфликт слишком сложной проблемой, чтобы решить её за один день.
Инаугурация Трампа состоится 20 января, он станет 47-м президентом Соединенных Штатов и вернется в Белый дом после четырех лет правления демократа Джо Байдена.