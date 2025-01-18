«Камеры ставятся не для того, чтобы заработать на штрафах»: Беспрозванных — о мерах по снижению смертности в ДТП

Алексей Беспрозванных поручил разработать комплекс мер по снижению смертности в ДТП на дорогах Калининградской области. Об этом глава региона сообщил на своей странице «ВКонтакте» в субботу, 18 января.
По словам губернатора, ситуация с количеством аварий, наездов на пешеходов и автобусные остановки в области тревожная. Поэтому необходимо расширять функции камер видеонаблюдения и фиксации нарушений правил дорожного движения.
«Цифровизация и предупреждение. Камеры ставятся не для того, чтобы заработать на штрафах денег. А для того чтобы предотвратить возможные проблемы: не только скорость, но и проезд на красный, опасное вождение, переезд стоп-линии и так далее».
Ещё одной мерой, считает губернатор, должно стать приведение дорожной сети, пешеходных переходов и остановок в нормативное состояние.
17 января в пос. Бережковское Черняховского района Peugeot выехал на встречную полосу, поскольку сидевший за рулём мужчина 1967 года рождения не справился с управлением. Машина сперва въехала в придорожное ограждение, а после влетела в Daihatsu. Пострадали пять человек.