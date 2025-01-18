Лукашенко подписал указ о помиловании 23 осужденных за экстремизм

В телеграм-канале обратили внимание на то, что все они написали прошение о помиловании, признали свою вину раскаялись. Уточняется, что среди помилованных три женщины и 20 мужчин. Кроме того, среди помилованных 13 человек старше 50 лет, у 14 — хронические заболевания, у 12 — есть дети. Также сказано, что есть и один многодетный отец.