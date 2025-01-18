Ричмонд
+1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лукашенко подписал указ о помиловании 23 осужденных за экстремизм

Лукашенко помиловал 23 человека, осужденных за преступления экстремистской направленности.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко 18 января, в субботу, подписал указ о помиловании 23 человек, осужденных за экстремистские преступления. Об этом сообщает телеграм-канал «Пул Первого».

«Президент помиловал 23 человека, совершивших преступления экстремистской направленности», — говорится в сообщении.

В телеграм-канале обратили внимание на то, что все они написали прошение о помиловании, признали свою вину раскаялись. Уточняется, что среди помилованных три женщины и 20 мужчин. Кроме того, среди помилованных 13 человек старше 50 лет, у 14 — хронические заболевания, у 12 — есть дети. Также сказано, что есть и один многодетный отец.

Отмечается, что указанное решение было принято исходя из принципов гуманизма. В телеграм-канале обратили внимание на то, что помилованным предоставляется шанс вернуться к нормальной жизни. Говорится, что Министерство внутренних дел Беларуси обеспечит контроль за их правопослушным поведением.

Напомним, что президент Беларуси Александр Лукашенко 28 декабря 2024 года подписал указ о помиловании 20 осужденных за экстремизм. До этого глава государства 9 декабря подписал указ о помиловании 29 осужденных за экстремизм.

Кроме того, президент Беларуси 20 ноября подписал указ о помиловании 8 женщин и 24 мужчин, осужденных за экстремистские преступления.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко высказался о помиловании примерно 100 осужденных.