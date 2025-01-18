Лукашенко подписал указ о помиловании 23 осужденных за экстремизм

Президент Беларуси Александр Лукашенко 18 января, в субботу, подписал указ о помиловании 23 человек, осужденных за экстремистские преступления. Об этом сообщает телеграм-канал «Пул Первого».
«Президент помиловал 23 человека, совершивших преступления экстремистской направленности», — говорится в сообщении.
В телеграм-канале обратили внимание на то, что все они написали прошение о помиловании, признали свою вину раскаялись. Уточняется, что среди помилованных три женщины и 20 мужчин. Кроме того, среди помилованных 13 человек старше 50 лет, у 14 — хронические заболевания, у 12 — есть дети. Также сказано, что есть и один многодетный отец.
Отмечается, что указанное решение было принято исходя из принципов гуманизма. В телеграм-канале обратили внимание на то, что помилованным предоставляется шанс вернуться к нормальной жизни. Говорится, что Министерство внутренних дел Беларуси обеспечит контроль за их правопослушным поведением.
Напомним, что президент Беларуси Александр Лукашенко 28 декабря 2024 года подписал указ о помиловании 20 осужденных за экстремизм. До этого глава государства 9 декабря подписал указ о помиловании 29 осужденных за экстремизм.
Кроме того, президент Беларуси 20 ноября подписал указ о помиловании 8 женщин и 24 мужчин, осужденных за экстремистские преступления.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко высказался о помиловании примерно 100 осужденных.