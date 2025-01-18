МИД советует белорусам не рисковать, планируя поездки в Литву на автомобиле

— Сегодня запрет, завтра — отмена, послезавтра снова запрет. И в любой момент может быть еще что угодно. Вспомните хотя бы ситуацию с ввозом продуктов питания, когда таможня забирала даже воду у детей. Поэтому не стоит рисковать, — пояснил Анатолий Глаз.