МИД советует белорусам не рисковать, планируя поездки в Литву на автомобиле. Подробности БелТА озвучил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Беларуси Анатолий Глаз (президент Беларуси Александр Лукашенко 14 января 2025 года назначил Анатолия Глаза послом Беларуси в Турции.
Ранее государственный таможенный комитет сообщил, что Литва отказалась от запрета на въезд автомобилей на белорусских номерах. В МИД обратили внимание на то, что само решение о запрете создает серьезные проблемы для обычных людей, «притом безосновательно, лишь по прихоти отдельных политиков и всевластных спецслужб Литвы».
Глаз добавил, что подобный запрет противоречит международно-правовым нормам, а также прямо влияет на свободу передвижения, имеет признаки дискриминации по национальному признаку. По его словам, все указанные факторы руководство Литвы давно не учитывает. В связи с этим официальный представитель МИД обратился к белорусам.
— Поэтому и в этой ситуации не стоит им доверять. Ну, может, только если у кого есть ненужный автомобиль — на эксперименты.
Пресс-секретарь Министерства иностранных дел заявил, что никаких серьезных или долгосрочный гарантий нет, как и ответственного подхода. Он подчеркнул, что серьезнейшие решения литовская сторона принимает с легкостью, при отсутствии правовых, морально-этических рамок, без дискуссии, демократических ограничений.
— Сегодня запрет, завтра — отмена, послезавтра снова запрет. И в любой момент может быть еще что угодно. Вспомните хотя бы ситуацию с ввозом продуктов питания, когда таможня забирала даже воду у детей. Поэтому не стоит рисковать, — пояснил Анатолий Глаз.
Он порекомендовал родственникам приезжать в гостеприимную Беларусь, в безвизовом порядке и не боясь конфискации авто, по понятным, гарантированным правилам въезда и пребывания.
Тем временем Совмин изменил правила пересечения границы Беларуси транспортными средствами.
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