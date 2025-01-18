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Шведский батальон прибыл в Латвию в качестве сил НАТО

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Шведский сокращенный батальон прибыл в Латвию в качестве сил НАТО, заявил в субботу министр обороны королевства Пол Йонсон в соцсети X.

Источник: © РИА Новости

«С сегодняшнего дня Швеция присутствует в Латвии с войсками в качестве передовых сухопутных сил НАТО», — написал он.

Как уточняет телеканал SVT, батальон будет «охранять» границу с Россией в течение следующих шести месяцев.

Ранее премьер-министр Ульф Кристерссон сообщил, что Швеция в начале 2025 года направит в Латвию сокращенный батальон для укрепления сил НАТО. Численность батальона составляет 600 человек. В его состав должны были войти БМП CV90, бронированные машины и танки Leopard 2.

Швеция официально стала 32-м членом НАТО 7 марта 2024 года.

Президент России Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву заявлял, что вступление Швеции и Финляндии в НАТО стало бессмысленным шагом с точки зрения обеспечения этими странами собственных национальных интересов, у границ Финляндии после вступления в альянс появятся российские войска и системы поражения.

Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это «сдерживанием российской агрессии». Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.