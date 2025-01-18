МИД отреагировал на отказ ОБСЕ приехать на выборы президента в Беларусь

В пятницу, 17 января 2025 года, официальный представитель ведомства Анатолий Глаз сообщил, что белорусская сторона пригласила наблюдателей ОБСЕ на президентские выборы. После этого в социальных сетях БДИПС ОБСЕ заявили, что приглашение поступило всего за десять дней до выборов и подобное якобы «препятствует доступу» миссии к ключевым этапам электоральной кампании, делая невозможным полноценное наблюдение.
«Как говорится, есть желание — есть тысячи возможностей. Если нет желания, то есть тысячи причин», — отреагировали на заявление ОБСЕ в МИД Беларуси.
Ранее ЦИК сообщил, что белорусы смогут проголосовать по пенсионному удостоверению и студенческому билету.
Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что ему сейчас не до дебатов перед выборами президента 2025.
Кроме того, ЦИК Беларуси предупредил о штрафах до 630 рублей за фото заполненных бюллетеней.
Кстати, МИД советует белорусам не рисковать, планируя поездки в Литву на автомобиле.