МИД отреагировал на отказ ОБСЕ приехать на выборы президента в Беларусь

В пятницу, 17 января 2025 года, официальный представитель ведомства Анатолий Глаз сообщил, что белорусская сторона пригласила наблюдателей ОБСЕ на президентские выборы. После этого в социальных сетях БДИПС ОБСЕ заявили, что приглашение поступило всего за десять дней до выборов и подобное якобы «препятствует доступу» миссии к ключевым этапам электоральной кампании, делая невозможным полноценное наблюдение.