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Два учреждения Перми сменили профильных кураторов в мэрии

Департамент образования Пермского края передал два непрофильных учреждения в ведение спорткомитета и департамента культуры и молодежной политики.

Источник: Коммерсантъ

МАУ ДО «Спортивная школа “Прикамье”» в Перми’сменило название на МАУ ДО «Дворец спорта для детей и юношества “Прикамье” города Перми» и перешло под контроль департамента спорта. Информация о смене названия содержится в базе «СПАРК-Интерфакс».

Как пояснил собеседник в мэрии, это учреждение является спортшколой, и для эффективного управления принято решение сменить учредителя с департамента образования на спорткомитет. Собеседник уточнил, что реорганизация произошла после того, как в декабре дворец открылся после реконструкции.

В этом году куратора сменило и МАУ ДО «ДТШ “Пилигрим”». Вместо департамента образования учредителем этой театральной школы теперь выступает департамент культуры и молодежной политики администрации Перми.