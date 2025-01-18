Два учреждения Перми сменили профильных кураторов в мэрии

Как пояснил собеседник в мэрии, это учреждение является спортшколой, и для эффективного управления принято решение сменить учредителя с департамента образования на спорткомитет. Собеседник уточнил, что реорганизация произошла после того, как в декабре дворец открылся после реконструкции.