Забота о населении и качество медпомощи. Ходжаев о готовящемся Кодексе о здравоохранении

Он отметил, что над всеми этими компонентами ведется скрупулезная работа. «Сроки обсуждения Кодекса продлены. Это делается для того, чтобы те проблемные вопросы или нюансы, которые требуют более длительного обсуждения с заинтересованными лицами, в том числе поступающие от простых людей инициативы, были обязательно учтены. Вместе с тем мне хотелось бы отметить, что даже после того, как Кодекс будет внесен в соответствующие органы госуправления, это не будет его финальной формой. И дальше он будет совершенствоваться и отвечать всем тем требованиям, которые должны быть в нашем социально-ориентированном государстве», — подчеркнул министр здравоохранения.