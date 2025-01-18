Забота о населении и качество медпомощи. Ходжаев о готовящемся Кодексе о здравоохранении

«Кодекс о здравоохранении — это концептуальный документ для системы здравоохранения. В него вкладываются все те нормы, которые на сегодняшний день закреплены нормативными актами, законами, указами. Он должен соответствовать тому духу, который воплощает в себе заботу о населении, качество медицинской помощи, а также обеспечение качественным рабочим местом сотрудников», — сказал Александр Ходжаев.
Он отметил, что над всеми этими компонентами ведется скрупулезная работа. «Сроки обсуждения Кодекса продлены. Это делается для того, чтобы те проблемные вопросы или нюансы, которые требуют более длительного обсуждения с заинтересованными лицами, в том числе поступающие от простых людей инициативы, были обязательно учтены. Вместе с тем мне хотелось бы отметить, что даже после того, как Кодекс будет внесен в соответствующие органы госуправления, это не будет его финальной формой. И дальше он будет совершенствоваться и отвечать всем тем требованиям, которые должны быть в нашем социально-ориентированном государстве», — подчеркнул министр здравоохранения.