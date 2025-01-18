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Гуцул: энергетический кризис в Молдове серьезно затронул Гагаузию

КИШИНЕВ, 18 янв — Sputnik. Энергетический кризис в Молдове оказал значительное пагубное влияние на Гагаузию и наносит сильный удар по бюджету автономии, заявила башкан автономии Евгения Гуцул.

Источник: Sputnik.md

«Гагаузскую автономию этот кризис коснулся очень сильно. Потому что, во-первых, это очень будет бить по бюджету как и республиканскому, так и Гагаузской автономии, потому что бюджет на 2025 год был принят в конце 2024 года, и были совсем другие тарифы. Сейчас они выросли в разы и, как мы уже слышим от представителей правящей партии “Действие и солидарность”, они, скорее всего, еще повысятся».

заявила Гуцул в эфире GRT.

По словам башкана, властям Молдовы легко через подконтрольные СМИ призывать население к экономии, однако граждане и так вынуждены это делать не первый год из-за политики, проводимой Кишиневом: «Из-за такой некомпетентной политики и неспособности договариваться со стороны нашего правительства наши люди и учреждения уже несколько лет вынуждены экономить».

Утром 1 января 2025 года в ПАО «Газпром» заявили о том, что компания лишилась технической и юридической возможности подавать газ для транзита через Украину в связи с завершением срока действия соглашения о транспортировке газа с НАК «Нафтогаз Украины», подписанного 30 декабря 2019 года.

В Молдове было объявлено ЧП в связи с энергокризисом, оно действует с 16 декабря сроком на 60 дней.

энергетика
экономика