Гуцул: энергетический кризис в Молдове серьезно затронул Гагаузию

«Гагаузскую автономию этот кризис коснулся очень сильно. Потому что, во-первых, это очень будет бить по бюджету как и республиканскому, так и Гагаузской автономии, потому что бюджет на 2025 год был принят в конце 2024 года, и были совсем другие тарифы. Сейчас они выросли в разы и, как мы уже слышим от представителей правящей партии “Действие и солидарность”, они, скорее всего, еще повысятся».