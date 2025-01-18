Гуцул: энергетический кризис в Молдове серьезно затронул Гагаузию

«Гагаузскую автономию этот кризис коснулся очень сильно. Потому что, во-первых, это очень будет бить по бюджету как и республиканскому, так и Гагаузской автономии, потому что бюджет на 2025 год был принят в конце 2024 года, и были совсем другие тарифы. Сейчас они выросли в разы и, как мы уже слышим от представителей правящей партии “Действие и солидарность”, они, скорее всего, еще повысятся».
По словам башкана, властям Молдовы легко через подконтрольные СМИ призывать население к экономии, однако граждане и так вынуждены это делать не первый год из-за политики, проводимой Кишиневом: «Из-за такой некомпетентной политики и неспособности договариваться со стороны нашего правительства наши люди и учреждения уже несколько лет вынуждены экономить».
В Молдове было объявлено ЧП в связи с энергокризисом, оно действует с 16 декабря сроком на 60 дней.