Захарова раскритиковала отчет разведки США о «гаванском синдроме»

Захарова отметила, что отчет появился за десять дней до прихода новой администрации в США (20 января пройдет инаугурация республиканца Дональда Трампа). Хотя, по ее словам, еще в 2018 году было установлено, что звук, который слышали американские дипломаты, оказался стрекотом сверчков, а в 2022-м специальная комиссия заявила, что у сотрудников диппредставительств голова болит из-за частых стрессов на работе.