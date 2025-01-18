Большинство американцев не голосовали на выборах в ноябре, показал опрос

При этом 29% опрошенных заявили, что проголосовали за кандидата от республиканцев и ныне избранного президента Дональда Трампа, а 28% — за кандидата от демократов Камалу Харрис.
Опрос был проведен со 2 по 10 января, в нем приняли участие 2128 совершеннолетних жителей США. Погрешность составляет около 2,6 процентных пункта.
На следующей неделе в США пройдет инаугурация Трампа. Двадцатого января 2025 года республиканский политик станет 47-м президентом Соединенных Штатов и вернется в Белый дом после четырех лет правления демократа Джо Байдена.