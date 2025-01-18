Ричмонд
+1°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Большинство американцев не голосовали на выборах в ноябре, показал опрос

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Большинство американцев — 38% — заявили, что не голосовали на выборах президента США в ноябре, следует из опроса исследовательской компании Ipsos.

Источник: AP 2024

При этом 29% опрошенных заявили, что проголосовали за кандидата от республиканцев и ныне избранного президента Дональда Трампа, а 28% — за кандидата от демократов Камалу Харрис.

Опрос был проведен со 2 по 10 января, в нем приняли участие 2128 совершеннолетних жителей США. Погрешность составляет около 2,6 процентных пункта.

На следующей неделе в США пройдет инаугурация Трампа. Двадцатого января 2025 года республиканский политик станет 47-м президентом Соединенных Штатов и вернется в Белый дом после четырех лет правления демократа Джо Байдена.

социология