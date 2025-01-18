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В МИД прокомментировали соглашение Украины и Британии о партнерстве

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Москва рассматривает соглашение Украины и Великобритании о 100-летнем партнерстве как пиар-акцию киевского режима, для России оно ничтожно, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Источник: © РИА Новости

«Что касается самого соглашения между Украиной и Великобританией, то для нас оно ничтожно. Рассматриваем его в качестве очередной пиар-акции агонизирующего киевского режима, который готов подписать купчую о продаже страны или сделать ее новой британской колонией», — говорится в комментарии на сайте МИД РФ.

«Сто лет — символический, но мало к чему обязывающий срок. В случае падения диктатуры Зеленского или отставки британского премьер-министра Кира Стармера едва ли кто-нибудь вспомнит об этом соглашении», — заявила Захарова.

При этом она назвала печальным то, что в год 80-летия победы над нацизмом во Второй мировой войне руководство Великобритании «клянется в вековой поддержке укробандеровских неонацистов».

«Надеемся, что хоть кто-то в Лондоне испытывает по этому поводу чувство стыда», — добавила Захарова.

дипломатия