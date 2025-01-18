«Что касается самого соглашения между Украиной и Великобританией, то для нас оно ничтожно. Рассматриваем его в качестве очередной пиар-акции агонизирующего киевского режима, который готов подписать купчую о продаже страны или сделать ее новой британской колонией», — говорится в комментарии на сайте МИД РФ.
«Сто лет — символический, но мало к чему обязывающий срок. В случае падения диктатуры Зеленского или отставки британского премьер-министра Кира Стармера едва ли кто-нибудь вспомнит об этом соглашении», — заявила Захарова.
При этом она назвала печальным то, что в год 80-летия победы над нацизмом во Второй мировой войне руководство Великобритании «клянется в вековой поддержке укробандеровских неонацистов».
«Надеемся, что хоть кто-то в Лондоне испытывает по этому поводу чувство стыда», — добавила Захарова.