В МИД прокомментировали соглашение Украины и Британии о партнерстве

«Что касается самого соглашения между Украиной и Великобританией, то для нас оно ничтожно. Рассматриваем его в качестве очередной пиар-акции агонизирующего киевского режима, который готов подписать купчую о продаже страны или сделать ее новой британской колонией», — говорится в комментарии на сайте МИД РФ.