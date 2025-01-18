Трамп сделал закрывшего его телохранителя директором Секретной службы

Карран был в числе личных охранников политика, которые закрыли республиканца, когда неизвестные открыли стрельбу по нему во время предвыборного митинга в Батлере в штате Пенсильвания 14 июля 2024 года, отмечает канал. Тогда один из участников мероприятия погиб, еще несколько получили ранения.