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Сына Порошенко признали уклонистом от мобилизации на Украине

Суд признал сына бывшего президента Украины Петра Порошенко, Алексея Порошенко, уклонистом.

Источник: AP 2024

«Военнообязанный сын народного депутата Петра Порошенко — Алексей признан виновным в неявке за военной повесткой и должен заплатить 25,5 тыс. гривен штрафа», — приводит РИА Новости текст решения суда.

При этом, если Порошенко не заплатит штраф в течение 15 суток, то его сумма увеличится в два раза.

39-летний Алексей Порошенко проживает со своей семьёй в Лондоне.

В декабре его объявили в розыск за неявку в военкомат, у него имеется звание лейтенанта запаса. При этом Порошенко дважды вызывали сотрудники ТЦК в военкомат.