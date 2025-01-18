Осужденный на 11 лет Зенкович заявил, что цель США — смена власти в Беларуси

Кроме того, он сообщил, что двухпартийный компромисс транслируется в американское общество, после чего там формируется запрос на негативный образ России. По его словам, СМИ в указанном случае выступают информационным, пропагандистским источником в том числе и для того, «чтобы формировать общественное мнение в самих США по данному вопросу».