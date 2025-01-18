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Осужденный на 11 лет Зенкович заявил, что цель США — смена власти в Беларуси

Осужденный на 11 лет заговорщик Юрий Зенкович сказал, что целью США является смена власти в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Осужденный на 11 лет лишения свободы за организацию заговора с целью захвата государственной власти, американский адвокат, политолог Юрий Зенкович в эфире телеканала ОНТ заявил, что цель США — смена власти в Беларуси.

По словам Зенковича, который жил в США с 2007 года, информационно-оппозиционные ресурсы являются инструментом мягкой силы, при помощи которой Вашингтон проводит свою политику в Беларуси.

— Целью данной политики является смена власти в Республике Беларусь, а конкретно — смена главы государства Александра Лукашенко на иную фигуру, которая будет больше соответствовать интересам Соединенных Штатов.

Зенкович обратил внимание на то, что аналогичные инструменты имеются и на территории других стран постсоветского пространства. Вместе с тем он отметил, что конечная цель Америки в данном регионе заключается в установлении более лояльных для США режимов, а также взятие ресурсной базы, экономики этих стран под контроль американского бизнеса.

Он сказал и о необходимости понимания того, что в США существует двухпартийный компромисс между демократической партией и республиканской, который возник после начала украинского конфликта в 2014 году.

— Собственно, одна партия и другая согласны с тем, что Россия на данном этапе является противником для Соединенных Штатов, и Беларусь является противником для Соединенных Штатов настолько, насколько Беларусь является союзницей России, — пояснил Зенкович.

Кроме того, он сообщил, что двухпартийный компромисс транслируется в американское общество, после чего там формируется запрос на негативный образ России. По его словам, СМИ в указанном случае выступают информационным, пропагандистским источником в том числе и для того, «чтобы формировать общественное мнение в самих США по данному вопросу».

Тем временем убивший в Варшаве белорусскую девушку мужчина получил пожизненный срок.

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А еще Совбез заявил, что экстремисты планируют захватить приграничные районы Беларуси.