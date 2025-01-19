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Минобороны планирует разместить высшее военное училище под Иркутском

Министерство обороны РФ рассматривает возможность разместить в Иркутской области объекты высшего военного командного училища.

Источник: Правительство Иркутской области

Как сообщает пресс-служба правительства региона, в частности, речь идёт об Ангарске и Шелеховском районе. Для этих целей изучают и другие площадки в разных регионах страны.

Представители минобороны посетили суворовское военное училище в Иркутске, а также школу № 10 в Ангарске, открывшуюся после капитального ремонта. В Музее Победы Ангарска они провели урок мужества для учеников Усольского и Иркутского кадетских корпусов, а также учеников кадетских классов школ № 37 и 39 Ангарска. Школьники узнали от военнослужащих, в каких военных училищах страны они смогут продолжить своё образование.

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