Минобороны планирует разместить высшее военное училище под Иркутском

Представители минобороны посетили суворовское военное училище в Иркутске, а также школу № 10 в Ангарске, открывшуюся после капитального ремонта. В Музее Победы Ангарска они провели урок мужества для учеников Усольского и Иркутского кадетских корпусов, а также учеников кадетских классов школ № 37 и 39 Ангарска. Школьники узнали от военнослужащих, в каких военных училищах страны они смогут продолжить своё образование.