Минобороны: ВС РФ нанесли удар по объектам ВПК Украины в ответ на атаку ATACMS

Атака на КБ «Луч» стала не первой ответной акцией Минобороны РФ на этой неделе. Так, 15 января с помощью высокоточного оружия были поражены критически важные объекты газовой инфраструктуры Украины. Одной из целей стала наземная инфраструктура крупнейшего подземного хранилища газа в городе Стрый Львовской области. Этот удар стал ответом на применение украинской армией западных ракет ATACMS и Storm Shadow и попытку атаковать компрессорную станцию «Русская» в Краснодарском крае, которая осуществляет подачу газа в трубопровод «Турецкий поток», подчеркнули в Минобороны РФ.