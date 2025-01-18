The Hill: кандидат на пост главы Нацразведки оправдывается за поддержку Сноудена

ВАШИНГТОН, 18 января. /ТАСС/. Бывший член Палаты представителей Конгресса США Тулси Габбард пытается объяснить членам спецкомитета по разведке Сената, почему она выступала в поддержку бывшего сотрудника ЦРУ и Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдварда Сноудена на фоне проблем с рассмотрением ее кандидатуры на пост директора Национальной разведки. Об этом сообщила газета The Hill со ссылкой на источники.
Еще будучи членом нижней палаты американского законодательного органа, Габбард внесла резолюцию, призывающую снять все обвинения со Сноудена. Она призывала Дональда Трампа в конце его первого президентского срока помиловать экс-аналитика АНБ. При этом лидеры спецкомитета, который будет рассматривать ее кандидатуру, критикуют действия Сноудена, считают его преступником и предателем.
По данным издания, на частных встречах с законодателями Габбарад пыталась их убедить, что не считает, что Сноуден выбрал лучший путь действий. Это объяснение вызывает неоднозначную реакцию сенаторов, отмечает газета. The Hill подчеркивает, что Габбард уже меняла свою позицию по важным вопросам в связи с рассмотрением ее кандидатуры на пост главы Нацразведки. Так, теперь она поддерживает раздел 702 закона о наблюдении за иностранной разведкой (FISA), несмотря на то, что ранее критиковала этот законодательный акт. Это стало центральной проблемой при выдвижении ее кандидатуры.
Трамп в декабре 2024 года выдвинул Габбард кандидатом на пост директора Национальной разведки США. Для назначения ей требуется получить одобрение Сената. Ранее интернет-портал Axios сообщил, что демократы затягивают процедуру рассмотрения ее кандидатуры. Габбард ранее неоднократно выступала против военного вмешательства Вашингтона в дела суверенных государств. В 2017 году она подверглась резкой критике на родине за встречу с Башаром Асадом, который в то время был президентом Сирии.
Бывший сотрудник американских спецслужб Сноуден в 2013 году предал огласке секретные сведения о методах электронной слежки американских спецслужб, в том числе о нелегальном прослушивании переговоров лидеров других государств. Спасаясь от преследования со стороны властей США, в мае 2013 года Сноуден бежал в Гонконг и направил запросы на получение убежища властям ряда стран, в том числе России. Сначала он проживал в отеле, а затем в квартирах клиентов канадского юриста Роберта Тиббо. 23 июня того же года Сноуден рейсом «Аэрофлота» вылетел в Москву. 1 августа 2014 года американец получил вид на жительство в РФ на три года, а в октябре того же года — бессрочный вид на жительство в России. В декабре 2022 года Сноуден принял присягу и получил российский паспорт.