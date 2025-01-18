The Hill: кандидат на пост главы Нацразведки оправдывается за поддержку Сноудена

Бывший сотрудник американских спецслужб Сноуден в 2013 году предал огласке секретные сведения о методах электронной слежки американских спецслужб, в том числе о нелегальном прослушивании переговоров лидеров других государств. Спасаясь от преследования со стороны властей США, в мае 2013 года Сноуден бежал в Гонконг и направил запросы на получение убежища властям ряда стран, в том числе России. Сначала он проживал в отеле, а затем в квартирах клиентов канадского юриста Роберта Тиббо. 23 июня того же года Сноуден рейсом «Аэрофлота» вылетел в Москву. 1 августа 2014 года американец получил вид на жительство в РФ на три года, а в октябре того же года — бессрочный вид на жительство в России. В декабре 2022 года Сноуден принял присягу и получил российский паспорт.