Бербок объяснила фото с протянувшим к ней руку Шольцем

На прошлой неделе Der Spiegel со ссылкой на источники писал, что Бербок и Писториус планируют предоставить Киеву пакет военной помощи на сумму €3 млрд, но его одобрению препятствует Шольц. Министры начали работу над ним после распада правящей «светофорной» коалиции в ноябре 2024 года и надеются, что его удастся согласовать до федеральных выборов 23 февраля, сообщало издание. В канцелярии Шольца в то же время сочли, что Берлин и так направит достаточно средств на поддержку Украины: на эти цели в бюджете предусмотрено около €4 млрд. Кроме того, Киев начнет получать средства за счет прибыли от замороженных российских активов. Владимир Путин заявлял, что любые попытки Запада изъять российские активы будут считаться воровством и не останутся безнаказанными.