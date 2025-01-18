Подполье узнало о планах Киева устроить провокации на выборах в Белоруссии

«В нескольких вузах, знаю точно про киево-могилянку (Национальный университет “Киево-Могилянская академия” в Киеве -ред.), преподы связались с местным (националистическим — ред.) активом из малолеток. Задача поставлена простая. Надо в России найти таких же малолеток, которые за деньги готовы поджигать, митинговать и безобразничать в день выборов в Белоруссии. Платить будут американской зеленью. Надо кидаться краской, орать, устраивать драки, митинговать», — процитировал Лебедев слова своего источника.
Как сообщил Лебедев, операция организована и курируется Службой безопасности Украины.
Кроме того, по данным сторонников пророссийского сопротивления, после проведения выборов в Белоруссии Польша готовится заявить о притеснениях живущих в стране поляков и применить военных якобы для их защиты.
С 21 по 25 января включительно в Белоруссии пройдет досрочное голосование на выборах президента, 26 января — основной день голосования.
Ранее ЦИК зарегистрировал кандидатами в президенты пять претендентов: действующего главу государства Александра Лукашенко, лидера Либерально-демократической партии Белоруссии Олега Гайдукевича, лидера Республиканской партии труда и справедливости Александра Хижняка, первого секретаря ЦК Коммунистической партии Белоруссии Сергея Сыранкова и экс-кандидата на предыдущих выборах, предпринимателя, беспартийную Анну Канопацкую.