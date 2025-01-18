Подполье узнало о планах Киева устроить провокации на выборах в Белоруссии

«В нескольких вузах, знаю точно про киево-могилянку (Национальный университет “Киево-Могилянская академия” в Киеве -ред.), преподы связались с местным (националистическим — ред.) активом из малолеток. Задача поставлена простая. Надо в России найти таких же малолеток, которые за деньги готовы поджигать, митинговать и безобразничать в день выборов в Белоруссии. Платить будут американской зеленью. Надо кидаться краской, орать, устраивать драки, митинговать», — процитировал Лебедев слова своего источника.