Эрдоган заявил, что Сирию планировали расколоть на три части

«Мы ценим усилия новых властей Сирии по обеспечению политической и территориальной целостности САР. Был предотвращен план по разделению Сирии на три части, которые было бы легко “проглотить”», — заявил Эрдоган, выступая на конгрессе правящей Партии справедливости и развития в Адане.