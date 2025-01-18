Эрдоган заявил, что Сирию планировали расколоть на три части

«Мы ценим усилия новых властей Сирии по обеспечению политической и территориальной целостности САР. Был предотвращен план по разделению Сирии на три части, которые было бы легко “проглотить”», — заявил Эрдоган, выступая на конгрессе правящей Партии справедливости и развития в Адане.
При этом он не уточнил, кто именно вынашивал такие планы в отношении Сирии.
Эрдоган вновь отметил, что турецкие власти приветствуют добровольное возвращение сирийских беженцев на родину, но при этом воздерживаются от принуждения граждан САР к возвращению.
Источник в минобороны Турции сообщал 9 января гостелеканалу TRT Haber, что турецкие вооруженные силы готовы провести трансграничную операцию в Сирии против боевиков «Рабочей партии Курдистана» и связанных с нею группировок, если РПК не сложит оружие.
В конце ноября 2024 года вооруженные оппозиционные формирования начали масштабное наступление на позиции сирийской армии. Восьмого декабря они вошли в Дамаск, Башар Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну. Десятого декабря Мухаммед аль-Башир, возглавлявший так называемое правительство спасения в провинции Идлиб, объявил о своем назначении руководителем сирийского кабмина переходного периода, который продлится до 1 марта 2025 года.