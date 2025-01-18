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Нигерия стала страной-партнером БРИКС

18 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство иностранных дел Бразилии, страны, председательствующей в БРИКС, сообщило о присоединении Нигерии в качестве страны — партнера объединения, сообщает ТАСС.

Источник: РИА Новости

«Правительство Бразилии объявляет 17 января 2025 года об официальном вступлении Нигерии в качестве страны — партнера сообщества (БРИКС. — Прим. БЕЛТА)», — говорится в заявлении пресс-службы внешнеполитического ведомства.

Бразильские власти подчеркнули, что БРИКС и Нигерия имеют общие интересы, поскольку африканская республика, как и объединение, активно содействует укреплению сотрудничества между странами глобального Юга и выступает за реформирование международных организаций.

Бразилия стала председателем БРИКС с 1 января. В 2024 году объединение возглавляла Россия, ключевым событием в период ее председательства стал саммит в Казани 22—24 октября, где было принято решение создать категорию государств-партнеров. Первыми партнерами стали Беларусь, Боливия, Казахстан, Куба, Малайзия, Таиланд, Уганда и Узбекистан. Партнером БРИКС изначально была также названа Индонезия, однако 6 января бразильские власти объявили, что страна стала полноправным членом сообщества.

БРИКС