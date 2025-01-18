Нигерия стала страной-партнером БРИКС

Бразилия стала председателем БРИКС с 1 января. В 2024 году объединение возглавляла Россия, ключевым событием в период ее председательства стал саммит в Казани 22—24 октября , где было принято решение создать категорию государств-партнеров. Первыми партнерами стали Беларусь, Боливия, Казахстан, Куба, Малайзия, Таиланд, Уганда и Узбекистан. Партнером БРИКС изначально была также названа Индонезия, однако 6 января бразильские власти объявили, что страна стала полноправным членом сообщества.