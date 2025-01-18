Украина создает Европе проблемы, заявил Пушков

«Украина все больше превращается во вредоносное государство для стран Европы. Куда ни кинь — от миллионов “беженцев”, многие из которых не хотят работать или разъезжают на “Мерседесах”, до проблем с доставкой необходимого ряду стран газа, Украина создает Европе многочисленные проблемы, ничего не давая европейцам взамен», — написал Пушков.