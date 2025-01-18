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Украина создает Европе проблемы, заявил Пушков

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Украина создает Европе большие проблемы, ничего не отдавая взамен, заявил сенатор РФ Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

Источник: © РИА Новости

«Украина все больше превращается во вредоносное государство для стран Европы. Куда ни кинь — от миллионов “беженцев”, многие из которых не хотят работать или разъезжают на “Мерседесах”, до проблем с доставкой необходимого ряду стран газа, Украина создает Европе многочисленные проблемы, ничего не давая европейцам взамен», — написал Пушков.