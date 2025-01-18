В США объявили о развертывании в Европе гравитационных бомб B61−12

В январе 2024 года газета The Telegraph со ссылкой на госзакупки Пентагона писала о планах США впервые за 15 лет разместить ядерное оружие в Великобритании. Речь шла о боеголовках B61−12 с мощностью до 50 килотонн — втрое больше, чем у сброшенной на Хиросиму бомбы. «С того момента, как НАТО объявило нас главной угрозой — по сути дела, врагом — мы рассматриваем все ядерное оружие стран — членов НАТО — Соединенных Штатов, Британии и Франции — как единый ядерный арсенал, нацеленный против Российской Федерации. В наших доктринальных документах мы исходим именно из этого», — заявил в ответ на планы Вашингтона глава МИДа Сергей Лавров.