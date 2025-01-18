Белый дом считает «трюкачеством» заявление TikTok о прекращении работы 19 января

ВАШИНГТОН, 18 января. /ТАСС/. Уходящая администрация Соединенных Штатов считает «трюкачеством» заявление оператора сервиса создания и просмотра коротких видео TikTok о том, что он прекратит работать в США 19 января, если не получит от властей четких гарантий того, что вступающий в силу запрет не приведет к штрафам для технологических партнеров компании. Об этом говорится в письменном заявлении пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер.
«Мы видели последнее заявление TikTok. Это трюкачество, и мы не видим причин для TikTok или других компаний предпринимать какие-либо действия в ближайшие несколько дней до прихода к власти администрации [избранного президента США Дональда] Трампа в понедельник. Мы четко и ясно изложили свою позицию: действия по исполнению этого закона будут возложены на следующую администрацию. Так что TikTok и другим компаниям следует обращаться к ней с любыми вопросами», — сказала Жан-Пьер.
В пятницу оператор TikTok заявил, что прекратит работу в США 19 января без «четких гарантий» администрации нынешнего президента США Джо Байдена.
Американское законодательство теоретически позволяет сохранить доступ к TikTok в США пользователям, которые скачали и установили приложение до 19 января. Однако магазины приложений и хостинг-провайдеры могут «оказаться на крючке», если продолжат предоставлять услуги TikTok, отмечает телекомпания ABC. Минюст будет вправе взыскивать с них штрафы размером до $5 тыс. за одного пользователя.
Как заявила в пятницу Жан-Пьер, по мнению Байдена, сервис TikTok «должен быть и далее доступен американцам, но находясь в американской собственности или той, при которой учитываются опасения в сфере национальной безопасности, изложенные Конгрессом» при подготовке закона. Согласно этому акту, подписанному Байденом в апреле 2024 года, компания ByteDance, которой принадлежит TikTok, должна продать сервис, в противном случае 19 января может последовать его запрет в США.
20 января состоится инаугурация Трампа. Он 17 января пообещал принять решение относительно дальнейшей судьбы TikTok в ближайшее время. Республиканец ранее говорил, что «тепло относится» к этой платформе, поскольку голоса ее пользователей из числа молодых американцев поспособствовали его победе на выборах главы государства в ноябре 2024 года. Ранее пресс-секретарь посольства КНР в Вашингтоне Лю Пэнъюй в комментарии для ТАСС сравнил с грабежом ситуацию вокруг возможного запрета TikTok в США.