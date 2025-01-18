Белый дом считает «трюкачеством» заявление TikTok о прекращении работы 19 января

«Мы видели последнее заявление TikTok. Это трюкачество, и мы не видим причин для TikTok или других компаний предпринимать какие-либо действия в ближайшие несколько дней до прихода к власти администрации [избранного президента США Дональда] Трампа в понедельник. Мы четко и ясно изложили свою позицию: действия по исполнению этого закона будут возложены на следующую администрацию. Так что TikTok и другим компаниям следует обращаться к ней с любыми вопросами», — сказала Жан-Пьер.