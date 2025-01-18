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Yonhap: суд решил заключить президента Южной Кореи под стражу

СЕУЛ, 18 января. /ТАСС/. Западный окружной суд Сеула решил взять под стражу президента Республики Корея Юн Сок Ёля по делу о мятеже. Об этом сообщило агентство Yonhap.

Источник: Reuters

15 января утром по местному времени Управление антикоррупционных расследований произвело арест Юн Сок Ёля. Это задержание было рассчитано на 48 часов, в течение которых правоохранительный орган должен был принять решение о необходимости дальнейшего заключения. Суд начал рассмотрение вопроса в 14:00 по местному времени (08:00 мск) в субботу.