15 января утром по местному времени Управление антикоррупционных расследований произвело арест Юн Сок Ёля. Это задержание было рассчитано на 48 часов, в течение которых правоохранительный орган должен был принять решение о необходимости дальнейшего заключения. Суд начал рассмотрение вопроса в 14:00 по местному времени (08:00 мск) в субботу.
Yonhap: суд решил заключить президента Южной Кореи под стражу
СЕУЛ, 18 января. /ТАСС/. Западный окружной суд Сеула решил взять под стражу президента Республики Корея Юн Сок Ёля по делу о мятеже. Об этом сообщило агентство Yonhap.