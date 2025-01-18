WP: в США начался переполох из-за переноса инаугурации Трампа в Капитолий

«Официальные лица давно ожидали, что протесты на инаугурации в этом году будут менее масштабными, чем те, что собрали сотни тысяч человек в розовых вязаных шапках для демонстрации против Трампа восемь лет назад. Но некоторые из тех, кто планировал принять участие в протестах, заявили в пятницу, что их не остановит погода», — пишет WP.