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США полностью разместили новые ядерные бомбы B61−12

ВАШИНГТОН, 18 янв — РИА Новости. США в полном объеме разместили новые гравитационные ядерные бомбы B61−12, заявила глава американского агентства по национальной ядерной безопасности (NNSA) Джилл Хруби.

Источник: NATO

«Наше стратегическое партнерство с Великобританией является очень прочным, как и их приверженность собственному ядерному сдерживанию. Мы вместе продвинулись во взглядах на устойчивость критически важной цепочки поставок. НАТО сильно. Новые гравитационные бомбы B61−12 полностью развернуты, и мы повысили возможность НАТО видеть свои ядерные возможности», — сообщила она во время выступления в вашингтонской организации Hudson Institute.

При этом Хруби не сообщила конкретные страны и базы, где размещены новые бомбы.

В декабре ведомство Хруби заявляло том, что B61−12 в последней модификации размещались на базах военно-воздушных сил США и НАТО также без указания конкретных мест.

НАТО