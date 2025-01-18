США полностью разместили новые ядерные бомбы B61−12

«Наше стратегическое партнерство с Великобританией является очень прочным, как и их приверженность собственному ядерному сдерживанию. Мы вместе продвинулись во взглядах на устойчивость критически важной цепочки поставок. НАТО сильно. Новые гравитационные бомбы B61−12 полностью развернуты, и мы повысили возможность НАТО видеть свои ядерные возможности», — сообщила она во время выступления в вашингтонской организации Hudson Institute.