Al Arabiya: ХАМАС скоро передаст список заложников, которых планирует освободить

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что его страна до сих пор не получила от ХАМАС список заложников, которых планируется освободить в первую очередь, и предупредил, что без этого соглашение о прекращении огня в секторе Газа не может быть выполнено. По данным израильского портала Ynet, список первых трех освобождаемых заложников должен был быть передан Израилю через Катар к 16:00 по местному времени (17:00 мск), но этого до сих пор не произошло.