Al Arabiya: ХАМАС скоро передаст список заложников, которых планирует освободить

По данным его источников, ХАМАС уведомил посредников, что передаст поименный список после того, как переведет всех заложников, которых планирует отпустить, в безопасные районы.
Первый этап сделки, как ожидается, вступит в силу в воскресенье в 8:30 утра по местному времени (9:30 мск).
Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что его страна до сих пор не получила от ХАМАС список заложников, которых планируется освободить в первую очередь, и предупредил, что без этого соглашение о прекращении огня в секторе Газа не может быть выполнено. По данным израильского портала Ynet, список первых трех освобождаемых заложников должен был быть передан Израилю через Катар к 16:00 по местному времени (17:00 мск), но этого до сих пор не произошло.
Со своей стороны официальный представитель Министерства иностранных дел Катара Маджид бен Мухаммед аль-Ансари заявил 18 января, что посредники пока не зафиксировали ни одного нарушения соглашения между ХАМАС и Израилем об освобождении заложников и прекращении огня в секторе Газа.