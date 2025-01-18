Нетаньяху пригрозил возобновить бои в Газе в случае провала сделки с ХАМАС

Нетаньяху также указал, что силы Израиля «не только не уменьшают, а увеличивают» свое присутствие в Филадельфийском коридоре — на границе между сектором Газа и Египтом. Он отметил, что подобный контроль необходим для «недопущения контрабанды или переброски заложников через границу».