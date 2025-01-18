Нетаньяху пригрозил возобновить бои в Газе в случае провала сделки с ХАМАС

«[В США] полностью поддержали право Израиля возобновить боевые действия, если Израиль придет к выводу, что переговоры о втором этапе окажутся бесплодными. Если потребуется вернуться к боевым действиям, мы сделаем это новыми способами и с большой мощью», — передает его слова Al Jazeera.
Нетаньяху также указал, что силы Израиля «не только не уменьшают, а увеличивают» свое присутствие в Филадельфийском коридоре — на границе между сектором Газа и Египтом. Он отметил, что подобный контроль необходим для «недопущения контрабанды или переброски заложников через границу».
Кроме того, как заявил израильский премьер, в рамках принятого соглашения стало возможным возвращение на родину 33 заложников, большинство из которых живы.
Ранее в этот же день газета The Times of Israel сообщила о готовящемся 19 января освобождении трех израильских заложников ХАМАС. Ожидается, что их имена будут названы сегодня, поскольку сделка предусматривает предоставление имен за 24 часа до освобождения, пояснили в издании. Согласно соглашению, первыми освобожденными израильтянами должны быть преимущественно женщины, дети, инвалиды и пожилые.
Режим прекращения огня в секторе Газа начнет действовать утром 19 января по согласованию обеих сторон и посредников. Соглашение с палестинским движением ХАМАС правительство Израиля одобрило 17 января по итогам шестичасового совещания.
О достижении соглашения о прекращении огня в Газе стало известно 15 января. На следующий день министерство обороны и ЦАХАЛ начали подготовку к осуществлению соглашения. В частности, к исполнению сделки подключат управление контрольно-пропускных пунктов при министерстве обороны государства и департамент проектирования, чтобы ускорить логистику.
Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября 2023 года, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары.