На Украине заподозрили в госизмене партнера Ахметова

Имя депутата там не раскрыли, но ГБР называет его «куратором РПЦ в Украине». Там утверждают, что в течение длительного времени он поддерживал «тесные контакты» с патриархом Московским и всея Руси Кириллом и «выполнял его указания». Подозреваемый также выступал в поддержку России. После начала военных действий он сложил с себя полномочия и скрылся за границей, заявили в ГБР.