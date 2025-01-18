В центре Вашингтона собрались тысячи противников Трампа

Как отмечает агентство, этот митинг гораздо менее масштабный, чем акции против его первого вступления в должность в 2017 году. В этот раз участники мероприятия, несмотря на дождь, собрались в парке Франклина и еще двух парках поблизости от Белого дома. Они будут двигаться до мемориала Линкольна. На месте присутствуют полицейские, чьи машины курсируют около мест скопления людей с включенными мигалками.