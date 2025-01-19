Как Зеленский отмерил Украине 100 лет, страх Нетаньяху и сказки Байдена

Кроме Байдена, аналогичные рассказы о своих великих достижениях попытались озвучить два социопата с рыбьими глазами — Блинкен и Салливан. На пресс-конференции Блинкена двое журналистов обвинили его в гибели трёхсот журналистов в секторе Газа, и по приказу Блинкена их вывели из зала — вот такая свобода слова. С Салливаном вышло скучнее (он и сам скучный), он просто нёс ахинею о том, что США за четыре года стали сильнее, а Россия и Китай ослабели (надо было ещё соврать, что БРИКС развалился, для полноты вранья).