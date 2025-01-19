Запад пытается устроить в Сербии цветную революцию, заявил Вучич

«Все, что они делают, это попытки (проведения — ред.) цветной революции, нет никаких сомнений. Мы будем ждать до последнего момента, когда будем вынуждены ответить, когда они начнут насильственную блокаду автомагистралей и все остальное. Уже сейчас иностранные агенты через своих связных передали некоторым студентам “выйдите и блокируйте шесть полос на Автокоманде” (транспортная развязка в Белграде — ред.) и так далее… все это делают иностранные инструкторы. Мы знаем, кто и что делает, они из нескольких стран Запада, а некоторые с Востока, где выполняли грязную работу для западной агентурной сети», — заявил Вучич.
Он подчеркнул, что государство Сербия будет «ждать до последнего момента, как можно дольше терпеть» и отметил активное вмешательство Хорватии в нынешнюю ситуацию с протестами, в том числе повышенное внимание хорватских СМИ. Сербский лидер также указал на бизнесмена Драгана Шолака, владеющего медиахолдингом в Нидерландах, кабельными операторами и СМИ в регионе Западных Балкан, который, по его словам, активно участвует в его свержении.
В декабре 2024 года Вучич рассказал, что для свержения нынешней власти Сербии за четыре года из-за границы в СМИ, различные объединения, партии и организации было вложено 426 миллионов евро, сейчас, по его словам, «они уже вложили миллиард евро в борьбу со мной».
Участники студенческих протестов в ночь на субботу перекрыли улицу у здания Радио и телевидения Сербии (РТС) в центре Белграда.
Сербские студенты и оппозиция с ноября 2024 года проводят протесты в Нови-Саде, Белграде, Крагуеваце и других городах. В 11.52 (13.52 мск), в то время, когда произошло обрушение на железнодорожном вокзале 1 ноября 2024 года, они на 15 минут блокируют несколько улиц в тишине, на плакатах — требования привести к правосудию ответственных за трагедию, символом акций стала окровавленная ладонь.
После блокад дорог движение восстанавливается, но уже около полусотни вузов и гимназий Сербии прекратили преподавание, студенты заняли аудитории, где дежурят круглосуточно. Руководство Сербии ранее призвало студентов прекратить блокады улиц и факультетов после выполнения их требований.
Президент Сербии в ночь 16 декабря 2024 года провел совещание с руководством Агентства безопасности и информации (БИА, контрразведка) и обратился к участникам протестов. Он призвал студентов и их преподавателей вернуться к занятиям в аудиториях и не быть «орудием в руках политических деятелей».
На сайте правительства 13 декабря были опубликованы 195 документов, относящихся к реконструкции железнодорожного вокзала в Нови-Саде. Для удобства они разделены на пять групп: «Проект», «Козырек», «Ежемесячные отчеты», «Еженедельные отчеты», «Техосмотры».
Высшая прокуратура возбудила дело по заявлению декана факультета драматических искусств (ФДИ), о потасовке на протесте, все задержанные в ходе протестов выпущены на свободу, каждый, кто пытался силой отреагировать на блокады транспортного сообщения протестующими приведен к ответственности, увеличено финансирование из бюджета для госфакультетов на 20%.