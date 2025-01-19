Запад пытается устроить в Сербии цветную революцию, заявил Вучич

«Все, что они делают, это попытки (проведения — ред.) цветной революции, нет никаких сомнений. Мы будем ждать до последнего момента, когда будем вынуждены ответить, когда они начнут насильственную блокаду автомагистралей и все остальное. Уже сейчас иностранные агенты через своих связных передали некоторым студентам “выйдите и блокируйте шесть полос на Автокоманде” (транспортная развязка в Белграде — ред.) и так далее… все это делают иностранные инструкторы. Мы знаем, кто и что делает, они из нескольких стран Запада, а некоторые с Востока, где выполняли грязную работу для западной агентурной сети», — заявил Вучич.