В Тбилиси началась новая антиправительственная акция протеста

Как отмечается, прилегающий к парламенту проспект Руставели снова перекрыт для автомобильного движения. Перед началом акции протеста в центре столицы прошло шествие. Утверждается, что его участники надели на себя маски с изображением основателя правящей партии «Грузинская мечта» Бидзины Иванишвили. Так они выразили протест против принятого ранее парламентом закона о запрете ношения масок в ходе митингов.