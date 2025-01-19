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Илон Маск призвал сделать Европу «снова великой»

Бизнесмен изменил знаменитый лозунг избранного президента США Дональда Трампа.

Источник: Аргументы и факты

Илон Маск адаптировал лозунг избранного президента США Дональда Трампа, призвав сделать Европу «снова великой». Соответствующее сообщение было опубликовано на странице бизнесмена в соцсети X (бывшая Twitter)*.

Вместо известного MAGA (Make America Great Again) он предложил использовать MEGA (Make Europe Great Again), что подчеркивает его амбициозные планы по изменению политической ситуации в Европе.

В последнее время миллиардер, который получит официальную должность в администрации Трампа, активно выступает за смену власти в ряде европейских стран. Его заявления вызывают широкий резонанс и обсуждение, так как Маск, как влиятельная фигура, может оказать значительное влияние на общественное мнение и политические процессы.

Ранее Маск обвинил премьер-министра Великобритании Кира Стармера во вмешательстве в выборы президента США.

* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.