Илон Маск призвал сделать Европу «снова великой»

В последнее время миллиардер, который получит официальную должность в администрации Трампа, активно выступает за смену власти в ряде европейских стран. Его заявления вызывают широкий резонанс и обсуждение, так как Маск, как влиятельная фигура, может оказать значительное влияние на общественное мнение и политические процессы.