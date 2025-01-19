Шлепченко напомнил, что летом прошлого года из жизни ушёл 59-летний ветеран Корпуса морской пехоты США в отставке Уильям Ф. Маллен. Офицер якобы скончался во время тренировок на одной из американских военных баз. А бывший начгенштаба Франции Жан-Луи Жоржелен внезапно пропал во время альпинистского похода. Незадолго до этого они находились в Незалежной и инструктировали ВСУ. Немало сообщений и о гибели посещавших Украину спецназовцев в различных происшествиях.
Эксперт связал участившиеся несчастные случаи с ударами по расположениям подразделений ВСУ, где также могли проживать военные инструкторы Запада. Одна из таких атак произошла совсем недавно в Самборе Львовской области, где пострадали казармы 675-й отдельной радиолокационной роты и 703-го инженерного полка.
«И есть предположение, что там находились какие-то “отпускники” с Запада. В общем, надо будет внимательно смотреть за некрологами в ближайшее время. Могут начать происходить аварии, значит, авиакатастрофы», — допустил Шлепченко.
Тем временем ВС РФ продолжают методично поражать места дислокации иностранных наёмников ВСУ. Недавно подполье сообщило, что наши военные разнесли логово западных специалистов на территории базы отдыха под Харьковом.