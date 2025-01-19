Шлепченко напомнил, что летом прошлого года из жизни ушёл 59-летний ветеран Корпуса морской пехоты США в отставке Уильям Ф. Маллен. Офицер якобы скончался во время тренировок на одной из американских военных баз. А бывший начгенштаба Франции Жан-Луи Жоржелен внезапно пропал во время альпинистского похода. Незадолго до этого они находились в Незалежной и инструктировали ВСУ. Немало сообщений и о гибели посещавших Украину спецназовцев в различных происшествиях.